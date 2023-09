Gesellschaft Lebenserwartung in Niedersachsen und Bremen gesunken Von dpa | 06.09.2023, 09:31 Uhr | Update vor 43 Min. Lebenserwartung in Deutschland Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Die Menschen leben immer länger? Dieser Trend hat sich in Deutschland und auch in Niedersachsen mit Beginn der Corona-Pandemie umgekehrt. Nun gibt es neue Zahlen zur Lebenserwartung von Menschen in 2022.