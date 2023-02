Danny Estrin, Leadsänger der australischen Band Voyager, ist in Buchholz in der Nordheide aufgewachsen. Dieses Jahr ist er beim ESC dabei. Archivfoto: dpa/Bbc/Eurovision/PA Media up-down up-down Eurovision Song Contest 2023 Leadsänger aus Niedersachsen vertritt Australien beim ESC Von dpa | 22.02.2023, 12:19 Uhr

Die australische Band Voyager wird in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool an den Start gehen. Das Besondere: Ihr Leadsänger kommt aus Niedersachsen. Vorab verrät er, was sie für den ESC geplant haben.