Neujahr - Hannover Foto: Michael Matthey/dpa Feuerwerk Lautes Böllern zum neuen Jahr in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 01.01.2023, 11:33 Uhr

Mit viel privatem Feuerwerk haben die Menschen in Niedersachsen und Bremen das neue Jahr 2023 begrüßt. In der Landeshauptstadt Hannover drängten sich Tausende Menschen im Zentrum. „Die Innenstadt ist voll“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte hätten zu tun. Im Lagezentrum gab es aber in der ersten Stunde am Sonntag keine Erkenntnisse über besondere Vorkommnisse. Es sei „alles im Rahmen“, sagte der Sprecher.