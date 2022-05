Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister. Foto: Melissa Erichsen/dpa FOTO: Melissa Erichsen Bundesgesundheitsminister Lauterbach ruft Länder zu mehr Medizinstudienplätzen auf Von dpa | 24.05.2022, 15:00 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angesichts eines drohenden weiteren Ärztemangels einen Ausbau der Studienplätze für Medizin angemahnt. „Ich halte es für einen großen Fehler der Länder, dass man sich hier nicht engagiert“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Deutschen Ärztetag in Bremen. Dies werde man bald bitter bereuen. Benötigte Fachkräfte könne man nicht kompensieren, indem man anderen Staaten Ärzte wegnehme, weil in Deutschland besser bezahlt werde. „Das ist unethisch.“