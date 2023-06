Laura Berman Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Intendantin Laura Berman verlässt Staatsoper Hannover in zwei Jahren Von dpa | 26.06.2023, 18:28 Uhr

Intendantin Laura Berman wird die Staatsoper Hannover zum Ende der Spielzeit 2025 verlassen. Sie habe den Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH im Rahmen der letzten Sitzung am Montag gebeten, ihren Vertrag bereits zum 31. Juli 2025 zu beenden, hieß es in einer Mitteilung der Oper. Sie möchte sich nach dann sechsjähriger Tätigkeit in Hannover neuen Aufgaben zuwenden. Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte entsprochen.