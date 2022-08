Denis Holub läuft nach seiner ersten Etappe in Berghaupten bei Offenburg auf einer Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Gesellschaft Lauf für den guten Zweck: Schüler nimmt Kurs auf Bremen Von dpa | 11.08.2022, 14:10 Uhr

Denis Holub (16), Spendenläufer aus Südbaden, ist im Norden Deutschlands angekommen. Am Donnerstag nahm er von Hannover aus Kurs Richtung Bremen. Am kommenden Sonntag will er nach 16 Tagen und mehr als 1100 Kilometern sein Ziel Hamburg erreichen. „Alles läuft nach Plan“, sagte seine Mutter der dpa. „Die schlimmsten Tage waren im Süden in der Hitze. Der Regen in Bonn war aber herrlich.“ Ihr Sohn habe bei seinem Lauf sechs Kilo abgenommen, sei aber in guter Verfassung.