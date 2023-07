Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wilhelmshaven Lastwagen verliert 50 Bierkisten Von dpa | 13.07.2023, 12:29 Uhr | Update vor 14 Min.

Unfreiwilliger Bierregen auf der Autobahn 29 - samt vieler Scherben: Gleich 50 Bierkisten hat ein Lastwagen am Wilhelmshavener Kreuz bei der Auffahrt auf die Autobahn verloren. Ein 28-Jähriger sei mit seinem Transporter am Mittwoch in Richtung Süden auf die A29 aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einer Kurve rutschten aus zunächst ungeklärter Ursache etwa 50 volle Bierkisten von der Ladefläche, der Schaden lag in mittlerer vierstelliger Höhe. Nachfolgende Autofahrer reagierten rechtzeitig, weitere Schäden gab es nicht. Wegen der vielen zerschlagenen Glasflaschen dauerten die Reinigungsarbeiten etwa drei Stunden.