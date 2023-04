Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremerhaven Lastwagen überfährt Radfahrer und verletzt ihn schwer Von dpa | 27.04.2023, 12:18 Uhr

Ein Lastwagenfahrer hat einen Fahrradfahrer in Bremerhaven mit seinem Schüttgut-Lastwagen überfahren. Der Radfahrer wurde dabei an den Beinen schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ob der 41-Jährige in Lebensgefahr schwebt, konnte eine Polizeisprecherin am Donnerstag nicht sagen.