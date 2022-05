ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Verkehr Lastwagen prallt gegen Leitplanke: A7 bei Soltau gesperrt Von dpa | 18.05.2022, 16:08 Uhr

Die Autobahn 7 ist am Mittwoch wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt gewesen. Ein 51-Jähriger war mit seinem Lastwagen wegen eines Reifenplatzers bei Soltau (Heidekreis) gegen die Leitplanke geprallt und umgekippt, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Die A7 war deshalb zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Ost in Richtung Hannover mehrere Stunden gesperrt.