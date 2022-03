Unfall FOTO: Carsten Rehder Lüneburg Lastwagen fährt gegen Brückengeländer Von dpa | 17.03.2022, 14:34 Uhr | Update vor 16 Min.

Ein Lastwagen ist im Landkreis Lüneburg fast von einer Brücke und in einen Fluss gefallen. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war das mit einem Auto beladene Fahrzeug am Mittwoch gegen das Brückengeländer gefahren. Dieses verhinderte den möglichen Sturz, wie es hieß.