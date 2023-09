Northeim Lastwagen fährt Mann in Krankenfahrstuhl an: Fahrer flüchtet Von dpa | 19.09.2023, 05:30 Uhr | Update vor 27 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Lastwagenfahrer hat im Landkreis Northeim einen Mann in einem Krankenfahrstuhl angefahren und ist wenig später geflüchtet. Der Fahrer wollte bei Echte auf die Auffahrt der A7 in Richtung Süden fahren und übersah den auf dem Fuß- und Radweg entgegenkommenden 54-Jährigen in seinem Elektromobil, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der Lkw kollidierte demnach mit dem Krankenfahrstuhl, dessen Fahrer aber unverletzt blieb. Nach einem kurzen verbalen Austausch sei der Lastwagenfahrer weitergefahren, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Elektromobil entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.