Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Göttingen Lastwagen durchbricht Leitplanke auf der Autobahn 7 Von dpa | 27.07.2023, 17:33 Uhr | Update vor 12 Min.

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen eine Leitplanke durchbrochen und eine Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Norden verursacht. Dabei fiel ein auf dem Laster geladener Bagger auf die Autobahn und beschädigte die Fahrbahn erheblich, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Verkehr wird demnach ab der Abfahrt Lutterberg abgeleitet; Ortskundige sollen den Bereich weiträumig umfahren. Wie es zu dem Unfall am frühen Nachmittag kam, war laut Polizei am Abend noch unklar.