An einem Bahnübergang in Rastede im Landkreis Ammerland ist am Mittwochmittag ein Zug gegen einen Laster geprallt. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelte es sich um einen Zug der NordWestBahn. Die Strecke in dem Bereich sei gesperrt worden. Mehr Details zu dem Unfall waren noch unklar. Nach Angaben der Polizei Oldenburg wurden die umliegenden Straßen gesperrt.