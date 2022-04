ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Osterholz Laster prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt Von dpa | 22.04.2022, 18:00 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in Grasberg im Landkreis Osterholz lebensgefährlich verletzt worden. Der 42-Jährige sei mit seinem Lkw aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei er am Donnerstagmittag mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall sei der Fahrer eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.