Harburg Laster kommt von Straße ab und prallt gegen Bäume Von dpa | 17.02.2023, 18:13 Uhr

Ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer ist in der Samtgemeinde Hanstedt im Landkreis Harburg mit seinem Gespann von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam sein mit Holzstämmen in einem Container beladene Lastwagen am Freitagmittag auf gerade Strecke nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß der Wagen gegen zwei Birken. Durch die Wucht des Aufpralls brach eine Birke ab, die andere wurde über der Wurzel abgerissen und mit dem Laster rund 35 Meter auf einen Acker mitgeschliffen. Rettungskräfte versorgen den Lkw-Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu der Unfallursache.