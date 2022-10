Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Bremerhaven Laster hängt nach Fahrt über Kaimauer über dem Wasser Von dpa | 27.10.2022, 12:10 Uhr

Ein Laster ist im Fischereihafen in Bremerhaven mit der Vorderachse über die Kaimauer gefahren und hing rund zwei Stunden über dem Wasser. Da sich der Fahrer am Donnerstagmorgen nicht selbst aus seinem Fahrerhaus retten konnte, mussten die Rettungskräfte eine Drehleiter einsetzen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nachdem dem Mann eine Rettungsweste angelegt wurde, konnte er über den Rettungskorb der Leiter sicher wieder an Land gebracht werden. Zur Absicherung stand ein Rettungsboot im Hafenbecken bereit.