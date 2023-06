Johanne Modder Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Langjährige SPD-Vorsitzende erhält Willy-Brandt-Medaille Von dpa | 24.06.2023, 15:42 Uhr

Die langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, hat die Willy-Brandt-Medaille erhalten. SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil überreichte ihr diese bei einem Landesparteitag am Samstag in Aurich. Diese Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergeben kann.