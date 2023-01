Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Northeim Lange Sperrung der A7-Anschlussstelle Von dpa | 02.01.2023, 07:06 Uhr

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in Kalenfeld im Landkreis Northeim auf eine lange Sperrung der A7-Anschlussstelle Echte einstellen. Fast drei Monate lang soll die Straße dort gesperrt werden. Grund sei der Ausbau der Autobahn 7 auf sechs Streifen in dem Bereich, teilte die Betreibergesellschaft Via Niedersachsen mit. Der Verkehr werde ab dem 9. Januar in Richtung Hannover bereits ab der Anschlussstelle Northeim Nord und in Richtung Kassel ab der Anschlussstelle Seesen umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Umleitungsschildern zu folgen und nicht den Ansagen der Navigationsgeräte.