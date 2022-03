Barbara Otte-Kinast (CDU) FOTO: Swen Pförtner Naturschutz Landwirtschaftsministerin startet Waldkampagne Von dpa | 21.03.2022, 11:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einer Waldkampagne will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) auf den Zustand des Waldes hinweisen. Stürme, Dürre und Borkenkäfer hätten in den vergangenen Jahren die Wälder stark verändert, sagte sie am Montag in Springe. „Wir wollen die Leistungen, die für den Erhalt erbracht werden, würdigen.“ In Niedersachsen sind rund 60 000 Hektar Wald geschädigt. Die Waldkampagne unter dem Namen „Forst Aid - Erste Hilfe für den Wald“ laufe bis zum Ende des Jahres.