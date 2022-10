Landwirtschaft Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Landwirtschaftskammer stellt Ernteergebnisse vor Von dpa | 17.10.2022, 01:32 Uhr

Der Sommer war zu trocken, die Preise für Dünger und Energie sind deutlich höher - welche Auswirkungen das auf die Ernte in diesem Jahr hatte, stellt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Montag (11.00 Uhr) in Hannover vor. Neben Zahlen zur Ernte rückt die Kammer auch das Thema Energieeffizienz und Energiesparen in den Fokus und will Details zum Energieverbrauch eines Bauernhofes vorstellen. Denn die stark steigenden Kosten werden ein großes Problem für die Landwirtschaft bleiben. Um den Landwirten bei Energieeffizienz und -verbrauch zu helfen, will die Kammer als Beratungsorganisation landesweite Kampagnen starten.