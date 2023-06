Feld Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Landwirtschaft wartet auf Regen Von dpa | 12.06.2023, 15:33 Uhr

Das gegenwärtige trockene Wetter macht den Landwirten in Niedersachsen zunehmend Sorgen. Die seit drei Wochen andauernde Trockenheit mit kaum nennenswerten Niederschlägen stimme ihn und seine Kollegen nachdenklich, sagte Karl-Friedrich Meyer, Vorsitzender des Pflanzenausschusses im Landvolk Niedersachsen, am Montag. Der Mai sei sonnig und kühl gewesen, was für das Getreide gut gewesen sei. Die vielen Niederschläge im März und April seien für die Pflanzen zwar wichtig gewesen, aber nun bräuchten sie neben Sonne vor allem Regen, damit sie wachsen könnten.