Landwirtschaft Landwirte hoffen auf noch mehr Regen Von dpa | 23.01.2023, 15:12 Uhr

Die Landwirte in Niedersachsen hoffen auf noch mehr Regen. „Der Dauerregen in den vergangenen Wochen und der Schneefall am Wochenende reichen bei weitem noch nicht aus, um die Wasserspeicher im Boden aufzufüllen“, sagte Karl-Friedrich Meyer, Pflanzenbau-Experte beim Landvolk, am Montag in Hannover. Regional gebe es bei den Niederschlägen große Unterschiede und in der Summe reiche es noch nicht. Nach wie vor sei der Boden in Schichten ab 50 Zentimetern Tiefe noch knochentrocken, sagte er mit Blick aufs Weserbergland.