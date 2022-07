ARCHIV - Holger Hennies, Präsident des Landvolks Niedersachsen, spricht. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Agrar Landvolk zeigt Verständnis für Bauern in den Niederlanden Von dpa | 07.07.2022, 17:45 Uhr

Angesichts der massiven Proteste von Landwirten in den Niederlanden hat der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, Verständnis für die Sorgen der Berufskollegen im Nachbarland geäußert. So würden die Stellschrauben zur Verringerung der Emissionen aus Ammoniakfreisetzung dort übertrieben hart angezogen, sagte Hennies am Donnerstag in Hannover. Protestaktionen sollten aber immer friedlich bleiben.