Landvolk: Statt Hanf besser Lebensmittel anbauen Von dpa | 15.07.2022, 09:26 Uhr

Die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis trifft beim niedersächsischen Landvolk auf Skepsis. Für den „bloßen Lustrausch“ wolle er keine Fläche, auf der Lebensmittel angebaut werden könnten, für Hanf opfern, sagte Ulrich Löhr, Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen, dem Politikjournal „Rundblick“ (Freitag). „Nicht in der heutigen Zeit.“ Seit Beginn des Ukraine-Krieges stiegen die Lebensmittelpreise kontinuierlich an, eine drohende Hungersnot - vor allem in ärmeren Ländern - zeichne sich ab.