Der niedersächsische Bauernverband Landvolk rechnet für die Zukunft mit steigendem Bewässerungsbedarf. Vor allem im östlichen Niedersachsen gebe es zahlreiche Landwirte, die ihre Äcker beregnen müssen, um Erträge zu sichern. Nach den zurückliegenden Trockenjahren stünden die betroffenen Landwirte vor enormen Herausforderungen, teilte das Landvolk am Montag in Hannover zum „Tag des Wassers“ am 22. März mit.