Holger Hennies, Präsident Landvolk Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Landwirtschaft Landvolk-Präsident fordert mehr Flexibilität im Ackerbau Von dpa | 25.07.2022, 14:19 Uhr

In der Diskussion um eine Lockerung von Umweltregeln in der Landwirtschaft angesichts steigender Lebensmittelpreise fordert das Landvolk mehr Flexibilität bei der Nutzung der Äcker. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und die Agrarministerinnen und -Minister in den Ländern sollten ihr „Schwarz-Weiß-Denken“ aufgeben, sagte der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, am Montag in Hannover. Viele Landwirte fördern seinen Angaben zufolge bereits seit Jahren die Biodiversität auf den Äckern. „Das will niemand aufgeben, nur um wenige Tonnen Getreide mehr zu ernten“, sagte er.