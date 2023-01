Cem Özdemir Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild up-down up-down Agrar Landvolk kritisiert Özdemirs Pläne zur Putenmast Von dpa | 26.01.2023, 14:19 Uhr

Das Landvolk Niedersachsen übt Kritik an den Plänen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Mindestanforderungen für die Haltung von Mastputen einzuführen. Es sei nicht so, dass derzeit die Tierhalter im rechtsfreien Raum agieren, sagte Landvolk-Experte Christoph Klomburg laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Es gebe eine freiwillige Vereinbarung der deutschen Putenhalter, die einen Putenbesatz von maximal 58 Kilogramm pro Quadratmeter im Stall vorsehe. „An dieser Vereinbarung hängen all unsere Genehmigungen, außerdem ist das die Basis für Kontrollen des Veterinäramtes“, sagte Klomburg.