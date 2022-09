„Mir fehlt momentan in der Tat ein bisschen die Fantasie für eine Koalition mit einer CDU, die in den Achtzigern steckengeblieben scheint“, sagt Christian Meyer, Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober.

Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down