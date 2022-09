Will nach der Landtagswahl Niedersachsen 2022 am 9. Oktober an die Macht: Julia Willie Hamburg, Spitzenkandidatin der Grünen. Die 36-Jährige fährt viel Fahrrad, sie hat gar kein Auto. Foto: Grüne Niedersachsen/Ole Spata up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Julia Hamburg (Grüne) radelt nach Krankheit Richtung Regierungsamt Von Lars Laue | 17.09.2022, 08:00 Uhr

Landtagswahl in Niedersachsen ist am 9. Oktober 2022. Eine, die unbedingt an die Macht will, ist Julia Willie Hamburg von den Grünen. Ihr Partner hält der zweifachen Mutter dafür den Rücken frei und bringt ihr auch mal Kleidung nach. Ein Porträt.