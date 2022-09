Gabriele Andretta (SPD) Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landtag Landtagssitzung beendet: Präsidentin lobt Debattenkultur Von dpa | 23.09.2022, 11:46 Uhr

Niedersachsens Landtag ist gut zwei Wochen vor der Wahl zum letzten Mal in der alten Besetzung zusammengekommen. Die scheidende Landtagspräsidentin Gabriele Andretta lobte zum Abschluss am Freitag die Debattenkultur im Parlament, auch während großer Herausforderungen wie der Corona-Pandemie. „Trotz des enormen Entscheidungs- und Handlungsdrucks, unter dem Parlament und Regierung standen, blieb unser Parlament der Ort, an dem widerstreitende, aber legitime Interessen sichtbar wurden“, sagte die SPD-Politikerin.