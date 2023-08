Austausch fördern Landtagspräsidium spricht mit Schülern über Demokratie Von dpa | 21.08.2023, 15:34 Uhr | Update vor 39 Min. Hanna Naber Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv up-down up-down

Das Präsidium des niedersächsischen Landtags will mit Schülerinnen und Schülern in den Austausch treten und über den Zustand der Demokratie sprechen. Das Format soll vom 18. September an starten und sei zunächst für dieses Jahr beschränkt, wie der Landtag in Hannover am Montag mitteilte.