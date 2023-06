Landtag Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Demokratiebildung Landtagsführungen für Kinder in den Sommerferien Von dpa | 13.06.2023, 15:57 Uhr

Kinder können in den Schulsommerferien Niedersachsens Landtag in Hannover erkunden. Der Landtag bietet zwischen dem 10. und 28. Juli zweistündige Führungen an, wie es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung hieß. Das Angebot richte sich insbesondere an Kinder von sechs bis zwölf Jahren.