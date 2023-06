Landtag Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Landtagsabgeordnete erhalten künftig mehr Geld Von dpa | 20.06.2023, 18:00 Uhr

Niedersachsens Landtagsabgeordnete erhalten ab Juli mehr Geld. Die monatliche Grundentschädigung wird von rund 7485 Euro auf rund 7635 Euro angehoben (plus 2 Prozent). Der Landtag bestätigte die Anhebung am Dienstag einstimmig. Grundlage für die Erhöhung ist die allgemeine Einkommensentwicklung im Land. Außerdem wird die pauschale Aufwandsentschädigung von rund 1526 Euro um 7,2 Prozent auf rund 1635 Euro angehoben. Dieser Wert orientiert sich an der Preisentwicklung in Niedersachsen. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) und ihre Stellvertreter erhalten höhere Bezüge.