Protestaktion Greenpeace Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Nach Greenpeace-Protest Landtag prüft Sicherheitskonzept Von dpa | 05.05.2023, 13:26 Uhr

Niedersachsens Landtag stellt nach dem spektakulären Protest der Umweltschutzorganisation Greenpeace sein Sicherheitskonzept auf den Prüfstand. „Wir werden das sicherlich intern auch noch mal bearbeiten mit Blick auf das Sicherheitskonzept und auch noch mal mit der Polizei sprechen, gerade was die äußere Sicherheit rund um den Landtag betrifft“, erklärte ein Sprecher des Landtags am Freitag in Hannover.