Tag des offenen Plenarsaals Landtag öffnet am 16. September die Türen für Besucher Von dpa | 28.08.2023, 11:01 Uhr

Niedersachsens Landtag veranstaltet am 16. September einen Tag des offenen Plenarsaals. Wer sich im Leineschloss in Hannover ansehen möchte, wo für gewöhnlich die Regierung um Ministerpräsident Stephan Weil und die Abgeordneten von SPD, CDU, Grünen und AfD debattieren, erhält von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) sowie ihre fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter stehen für Gespräche bereit. Für Kinder wird eine Rallye angeboten. Sie freue sich darauf, den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort zu stehen, sagte Naber. Anlass ist der Internationale Tag der Demokratie am 15. September.