Der Landtag in Niedersachsen: 137 Parlamentarier bestimmen hier die Politik des Landes. Einige von ihnen haben ein Hinzuverdienst neben dem Mandat. FOTO: dpa Landtag Niedersachsen: Transparenz bei Nebeneinkünften? Fehlanzeige Von Dirk Fisser | 02.08.2022, 13:09 Uhr

Als mitten in der Corona-Krise die Maskenaffäre der Union bekannt wurde, hatte die SPD in Niedersachsen eine Idee: Um Klüngel-Zustände wie im Bund zu verhindern, wollten die Sozialdemokraten eine „Transparenzoffensive” in Sachen Nebentätigkeiten von Landtagsabgeordneten starten. Warum daraus nichts wurde und bis heute Intransparenz regiert.