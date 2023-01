78. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down Geschichte Landtag gedenkt der Holocaust-Opfer Von dpa | 27.01.2023, 11:46 Uhr

Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber hat am Holocaust-Gedenktag zum Engagement für Demokratie und Menschenrechte aufgerufen. „Das Wiedererstarken demokratiefeindlicher Ideologien einige Jahrzehnte nach dem größten Zivilisationsbruch überhaupt ist für uns Demokratinnen und Demokraten ein großer Schmerz. Es gilt, für unsere gesellschaftlichen Werte und unsere Demokratie einzutreten. Dazu gehört auch, sich gegen Diskriminierung zu stellen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Landtag. „Kein Mensch ist mehr oder weniger wert, weil er an etwas Bestimmtes glaubt, auf eine bestimmte Weise lebt oder wen auch immer liebt.“