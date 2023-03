Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Landtag debattiert über Ganztagsbetreuung an Schulen Von dpa | 23.03.2023, 04:03 Uhr

Die Schulpolitik ist heute ein Schwerpunkt der Sitzung des niedersächsischen Landtags. So will die CDU von der Landesregierung wissen, ob die Umsetzung der geplanten Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Gefahr ist. Vom Schuljahr 2026/27 an wird beginnend mit der ersten Klasse für alle Grundschülerinnen und Grundschüler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen dafür insgesamt 3,5 Milliarden Euro bereit.