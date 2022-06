ARCHIV - Blick auf einen Schalter an einer Steckerleiste. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Symbolbild FOTO: Andrea Warnecke up-down up-down Plenartag Landtag debattiert über Auswirkungen von Energiekrise Von dpa | 30.06.2022, 02:05 Uhr

Der niedersächsische Landtag berät am Donnerstag (9.00 Uhr) in mehreren Debatten über die Auswirkungen der Energiekrise. In der Aktuellen Stunde geht es zunächst auf Antrag der FDP-Fraktion um die Versorgungssicherheit, die CDU bringt die Auswirkungen auf Unternehmen und Arbeitsplätze ins Parlament.