Verkehr Landrat will Elbquerung bei Bleckede: Wartezeit an Fähre Von dpa | 10.07.2023, 17:02 Uhr

Wegen der aktuell langen Wartezeiten an der Fähre „Amt Neuhaus“ in Bleckede fordert der Lüneburger Landrat Jens Böther eine feste Elbquerung. Die Elbbrücke in Lauenburg wird voraussichtlich bis Ende September von der Bahn saniert, was zu langen Staus im Fährbetrieb führt. Als nächstgelegene Querung im Landkreis Lüneburg stoße die kreiseigene Fähre im Amt Neuhaus zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen. Fahrgäste müssten mit langen Wartezeiten von bis zu 90 Minuten rechnen, hieß es in einer Mitteilung am Montag.