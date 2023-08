Lüneburg Landrat: offener Brief an Weil wegen fester Elbquerung Von dpa | 17.08.2023, 15:37 Uhr | Update vor 24 Min. Jens Böther Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down

Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) hat in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Dringlichkeit einer festen Elbquerung bei Darchau betont. Die Landesregierung wolle die Planungsgrundlagen auf den Kopf stellen: Aus einer Brücke soll eine Fährverbindung werden, so sehe es die angekündigte Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms vor. Der Landkreis Lüneburg stelle sich dieser Absicht entschieden entgegen, denn die geplanten Änderungen liefen den Interessen der Menschen an der Elbe zuwider, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.