«Kulturelle Landpartie» Foto: Philipp Schulze/dpa Landpartie zum Thema Wasser lockt Besucher ins Wendland Von dpa | 19.05.2023, 17:07 Uhr

Die Kulturelle Landpartie zum Thema Wasser lockt Besucher in das Wendland. An 68 Orten gibt es im Landkreis Lüchow-Dannenberg für die Besucher Ausstellungen und Veranstaltungen. Das nach Angaben der Veranstalter größte selbstorganisierte Kulturfestival in Norddeutschland findet noch bis Pfingstmontag statt.