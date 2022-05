ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Cloppenburg Landkreis: Viele Verstöße gegen Alkoholverkaufsverbot Von dpa | 30.05.2022, 12:47 Uhr

Der Landkreis Cloppenburg hat bei jüngsten Alkoholtestkäufen zahlreiche Verstöße gegen den Jugendschutz festgestellt. Überprüft wurden 26 Verkaufsstellen im Kreisgebiet. Bei 76,9 Prozent der Testkäufe sei hochprozentiger Alkohol an Minderjährige verkauft worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Dies sei der zweitschlechteste Wert seit 2013 gewesen; damals wurde bei 78,26 Prozent der Testkäufe Alkohol unerlaubterweise an Minderjährige abgegeben.