Feuerwehreinsatz Landkreis Harz: Großbrand am Brocken unter Kontrolle Von dpa | 06.09.2022, 10:21 Uhr

Feuerwehrleute haben den Großbrand am Brocken im Harz unter Kontrolle gebracht. Das seit Samstag wütende Feuer hat sich nach Einschätzung der Behörden nicht weiter ausgebreitet. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Dienstagmorgen in Wernigerode. Noch immer seien jedoch 150 Hektar Wald von dem Brand betroffen. Feuerwehren sind weiter im Einsatz.