Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnungspolitik Landeswohnungsgesellschaft soll Anfang 2024 starten Von dpa | 27.01.2023, 10:41 Uhr

Die von SPD und Grünen geplante Landeswohnungsgesellschaft in Niedersachsen soll laut Bauminister Olaf Lies Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen. „Unser Ziel ist es, mit der Landeswohnungsgesellschaft zum kommenden Jahreswechsel 2024 starten zu können“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview des Politikjournals „Rundblick“ (Freitag). Mit der Gesellschaft will die Landesregierung den Neubau bezahlbarer Wohnungen voranbringen.