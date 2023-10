Die Linke Landesvorstand: Pläne von Wagenknecht verantwortungslos Von dpa | 22.10.2023, 09:05 Uhr | Update vor 36 Min. Die Linke Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Die Pläne von Sahra Wagenknecht zur Gründung einer eigenen Partei sind aus Sicht der Linken in Niedersachsen unverantwortlich. „Gerade heute ist eine starke und geeinte Linke notwendig“, betonte der Landesvorstand der niedersächsischen Linkspartei am Wochenende. „Wer in dieser politischen Situation die Linke in Deutschland spaltet, der handelt verantwortungslos und verfolgt keine politischen, sondern offenbar allein egoistische Ziele.“