Die NordLB gibt der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) mehr Freiheit und prüft eine komplette Abspaltung. Das Institut soll künftig von ihrem eigenen Vorstand um den neuen Vorstandschef Ingo Lippmann „weitgehend unternehmerisch eigenständig“ geführt werden und auch über ihr Budget selbst entscheiden, teilten die Landesbank und das Finanzministerium am Freitag in Braunschweig mit. Ein Gutachten soll nun klären, ob die Sparkasse komplett aus der Landesbank herausgelöst wird.



„Ich begrüße, dass die BLSK durch die jüngsten Entscheidungen mehr Eigenständigkeit erhält“, sagte Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne), der auch dem Aufsichtsrat der Landesbank vorsitzt. „Aus meiner Sicht ist es damit nun an der Zeit, dass auch die Möglichkeiten einer Verselbstständigung der BLSK ergebnisoffen geprüft werden.“ Ein entsprechender Prüfauftrag sei am 18. September vom Aufsichtsrat zusammen mit der neuen Satzung der BLSK beschlossen worden. Im kommenden Jahr soll dazu ein Gutachten entstehen. „Klar ist aber auch, dass die NordLB insgesamt durch einen solchen Schritt nicht schlechter gestellt werden darf als vorher“, fügte der Minister hinzu.



Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD), der dem Verwaltungsrat der Sparkasse vorsitzt, sprach von einem „wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Herauslösung der BLSK aus der NordLB“. Das bleibe das mittel- und langfristige Ziel der Kommunen im Braunschweiger Land. Zugleich begrüßte er das neue Statut. „Die BLSK erhält damit mehr unternehmerische Freiheit und Eigenständigkeit als je zuvor.“ Damit gebe es vor Ort künftig mehr Gestaltungsspielraum. „Das ist eine gute Nachricht für die vielen Kundinnen und Kunden der Sparkasse im Braunschweiger Land und für die örtliche Wirtschaft.“



Die BLSK ist die einzige Sparkasse in Niedersachsen, die kein eigenes kommunales Institut ist, sondern integraler Bestandteil der Landesbank. Sie war 2008 als sogenannte „Anstalt in der Anstalt“ gegründet worden. Bis dahin hatte die NordLB das Filialgeschäft in Braunschweig unter eigenem Namen betrieben. Die Stadt Braunschweig hatte sich schon damals für die Gründung einer eigenen Sparkasse stark gemacht.