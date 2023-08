Bildung Landesschülerrat blickt besorgt auf das neue Schuljahr Von dpa | 16.08.2023, 11:19 Uhr | Update vor 40 Min. Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unter anderem wegen des Lehrkräftemangels blickt der Landesschülerrat besorgt auf das neue Schuljahr in Niedersachsen. Der Personalmangel an den niedersächsischen Schulen werde in diesem Schuljahr eine noch größere Herausforderung, sagte Louisa Basner vom Landesschülerrat in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.