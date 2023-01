Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Lehrkräftemangel Landesschülerrat befürchtet Bildungsrückstände Von dpa | 19.01.2023, 15:12 Uhr

Der Landesschülerrat Niedersachsen hat vor einem Absinken der Bildungsqualität angesichts des Lehrkräftemangels gewarnt. „Es fängt schon an den Grundschulen an. Wenn grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Kopfrechnen nicht angemessen beigebracht werden können, hat das dramatische Auswirkungen für die restliche Schulzeit“, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Malte Kern, am Donnerstag. Die niedersächsische Schülervertretung bezog sich auf Ergebnisse des am Mittwoch vorgestellten Deutschen Schulbarometers. Darin hatten gut zwei Drittel der bundesweit mehr als 1000 befragten Schulleitungen den Personalmangel als größte Herausforderung genannt.