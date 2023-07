Ministerpräsident Stephan Weil Foto: dpa up-down up-down Landtag Landesregierung will erste Russland-Akten vorlegen Von dpa | 25.07.2023, 14:50 Uhr | Update vor 34 Min.

Niedersachsens Landesregierung will einen ersten Teil der von der CDU beantragten Aktenvorlage zu Verbindungen nach Russland übergeben. Die Akten sollen am Mittwoch an den Landtag übergeben werden, wie eine Regierungssprecherin am Dienstag mitteilte. Die Landesregierung gehe davon aus, dass die gesamte Aktenvorlage einen Umfang einer hohen fünfstelligen Seitenzahl haben werde, hieß es in einer Mitteilung.